Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении от «Манчестер Сити» (1:2).

Микель Артета globallookpress.com

«Мы приехали сюда, чтобы добиться результата. Мы сделали много правильных вещей, чтобы довести игру до той точки, в которой хотели оказаться. У нас были лучшие моменты в этой игре, но мы их не реализовали, и такова реальность.

Я сказал ребятам, что мы должны посмотреть на себя в зеркало, на команду, с которой мы играли в такой момент, на их историю. И мы отыгрались после пропущенного гола. Многое нужно учесть. Разницу сделали моменты в обеих штрафных.

Каждая игра требует разного подхода. Нужно оценить состояние команды. Нам не хватает нескольких ключевых игроков. Нам нужно, чтобы они вернулись как можно скорее, потому что нам нужно стать сильнее и лучше.

АПЛ практически начинается заново. У них игра в запасе, мы впереди на три очка, осталось пять игр, так что игра начинается», — приводит слова Артеты ВВС.

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 70-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 2-й позиции с 67-ю баллами.