Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итог матча против «Вероны» (1:0).

«Сегодняшний матч получился сложным, потому что мы подходили к нему после двух поражений, а когда до конца остается шесть туров, появляется страх и давление, что ты можешь не достичь своей цели.

Выезды к "Вероне" всегда непростые, несмотря на то, что эта команда набрала всего 18 очков в этом сезоне, потому что у них быстрые контратаки. Мы должны были сыграть лучше, но сейчас важно собраться и взять очки ради нашей цели — выхода в Лигу чемпионов.

На этом этапе результат важнее качества футбола — это естественно. Нам нужно прибавить в некоторых ситуациях, потому что мы допустили момент на контратаке, когда Бартезаги подключился вперед и оказался вне позиции. Это его первый полноценный сезон в Серии А, он еще учится, но мы должны играть лучше.

Мы еще не обеспечили себе место в Лиге чемпионов, но уже близки к этому», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Благодаря победе «Милан» набрал 66 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 18 баллами идет последней.