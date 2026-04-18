В матче 30-го тура Бундеслиги берлинский «Унион» потерпел поражение на домашнем стадионе от «Вольфсбурга» со счетом 1:2.

Счет был открыт на 11-й минуте форвардом гостей Патриком Виммером. На 46-й Дженан Пейчинович смог удвоить преимущество «Вольфсбурга». Со стороны «Униона» ответ последовал на 86-й минуте. Забитый мяч на счету Оливера Берка.

Результат матча Унион Берлин 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 0:1 Патрик Виммер 11' 0:2 Дженан Пейчинович 46' 1:2 Оливер Бёрк 86' Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Диогу Лейте, Кристофер Триммель ( Яник Хаберер 88' ), Том Роте ( Деррик Кён 68' ), Рани Хедира ( Ливан Бурджу 88' ), Алёша Кемляйн ( Андраш Шефер 75' ), Ильяс Анса ( Тим Скарке 68' ), Оливер Бёрк, Андрей Илич Вольфсбург: Камиль Грабара, Йоаким Мехле, Денис Вавро, Патрик Виммер ( Адам Дагим 71' ), Аарон Центер ( Кенто Сиогай 90' ), Винисиус Соуза, Кристиан Эриксен ( Максимилиан Арнольд 86' ), Константинос Кульеракис, Жануэль Белосьян, Дженан Пейчинович ( Моритц Йенц 90' ), Мохамед Амура ( Янник Герардт 71' ) Жёлтые карточки: Рани Хедира 78' — Жануэль Белосьян 58'

Статистика матча 7 Удары в створ 4 13 Удары мимо 1 54 Владение мячом 46 11 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 13 Фолы 15

«Вольфсбург» набрал важные три очки в борьбе за сохранение прописки в Бундеслиге. Команда с 24 очками идет на 17-й строчке. «Унион» остался на 11-м месте с 32 баллами.