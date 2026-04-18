В матче 30-го тура Бундеслиги берлинский «Унион» потерпел поражение на домашнем стадионе от «Вольфсбурга» со счетом 1:2.
Счет был открыт на 11-й минуте форвардом гостей Патриком Виммером. На 46-й Дженан Пейчинович смог удвоить преимущество «Вольфсбурга». Со стороны «Униона» ответ последовал на 86-й минуте. Забитый мяч на счету Оливера Берка.
Результат матча
УнионБерлин1:2ВольфсбургВольфсбург
0:1 Патрик Виммер 11' 0:2 Дженан Пейчинович 46' 1:2 Оливер Бёрк 86'
Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Диогу Лейте, Кристофер Триммель (Яник Хаберер 88'), Том Роте (Деррик Кён 68'), Рани Хедира (Ливан Бурджу 88'), Алёша Кемляйн (Андраш Шефер 75'), Ильяс Анса (Тим Скарке 68'), Оливер Бёрк, Андрей Илич
Вольфсбург: Камиль Грабара, Йоаким Мехле, Денис Вавро, Патрик Виммер (Адам Дагим 71'), Аарон Центер (Кенто Сиогай 90'), Винисиус Соуза, Кристиан Эриксен (Максимилиан Арнольд 86'), Константинос Кульеракис, Жануэль Белосьян, Дженан Пейчинович (Моритц Йенц 90'), Мохамед Амура (Янник Герардт 71')
Жёлтые карточки: Рани Хедира 78' — Жануэль Белосьян 58'
«Вольфсбург» набрал важные три очки в борьбе за сохранение прописки в Бундеслиге. Команда с 24 очками идет на 17-й строчке. «Унион» остался на 11-м месте с 32 баллами.