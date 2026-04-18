В шестом туре китайской Суперлиги состоялся матч между командами «Шанхай Шэньхуа», которую тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, и «Ляонин Тежэнь». Встреча завершилась победой «Шанхай Шэньхуа» со счетом 3:1.

Уже на девятой минуте нападающий «Шанхай Шэньхуа» Рафаэл Ратан открыл счет. Через восемь минут защитник Шунькай Цзинь удвоил преимущество хозяев поля. На 38-й минуте Ратан забил свой второй гол в матче. В концовке встречи игрок «Ляонин Тежэнь» Тянь Юйда сумел сократить отставание, забив один мяч.

Результат матча

Шанхай Шэньхуа Шанхай 3:1 Liaoning Tieren Китай. Суперлига

1:0 Рафаэл Ратан 9' 2:0 Цзинь Сюнкаи 17' 3:0 Рафаэл Ратан 38' 3:1 Tian Yuda 87'

Шанхай Шэньхуа: Вилсон Манафа ( Xu Haoyang 73' ), Цзинь Сюнкаи, Чжу Чэньцзе, Гао Тяньи ( Chengyu Liu 67' ), Ван Хайцзянь, У Си, Жуан Карлуш Тейшейра ( Се Пэнфэй 46' ), Чхан Шиничхи, Махтар Гейе ( Feiyang Zhang 67' ), Рафаэл Ратан ( Ян Цзэсян 73' ), Xue Qinghao

Liaoning Tieren: Юань Миньчэн, Дилмурат Мавланяцз, Такахиро Кунимото ( Tian Yuda 84' ), Pavle Vagic, Жефферсон Руан Перейра, Guy Mbenza ( Chen Binbin 59' ), Yan Dinghao, Felipe Ferreira ( Kouame Ange 46' ), Li Tixiang ( Пань Симин 65' ), Haoran Li ( Xu Dong 46' ), Han Rongze

Жёлтая карточка: Yan Dinghao 90' (Liaoning Tieren)