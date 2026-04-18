В шестом туре китайской Суперлиги состоялся матч между командами «Шанхай Шэньхуа», которую тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, и «Ляонин Тежэнь». Встреча завершилась победой «Шанхай Шэньхуа» со счетом 3:1.
Уже на девятой минуте нападающий «Шанхай Шэньхуа» Рафаэл Ратан открыл счет. Через восемь минут защитник Шунькай Цзинь удвоил преимущество хозяев поля. На 38-й минуте Ратан забил свой второй гол в матче. В концовке встречи игрок «Ляонин Тежэнь» Тянь Юйда сумел сократить отставание, забив один мяч.
Результат матча
Шанхай ШэньхуаШанхай3:1Liaoning TierenКитай. Суперлига
1:0 Рафаэл Ратан 9' 2:0 Цзинь Сюнкаи 17' 3:0 Рафаэл Ратан 38' 3:1 Tian Yuda 87'
Шанхай Шэньхуа: Вилсон Манафа (Xu Haoyang 73'), Цзинь Сюнкаи, Чжу Чэньцзе, Гао Тяньи (Chengyu Liu 67'), Ван Хайцзянь, У Си, Жуан Карлуш Тейшейра (Се Пэнфэй 46'), Чхан Шиничхи, Махтар Гейе (Feiyang Zhang 67'), Рафаэл Ратан (Ян Цзэсян 73'), Xue Qinghao
Liaoning Tieren: Юань Миньчэн, Дилмурат Мавланяцз, Такахиро Кунимото (Tian Yuda 84'), Pavle Vagic, Жефферсон Руан Перейра, Guy Mbenza (Chen Binbin 59'), Yan Dinghao, Felipe Ferreira (Kouame Ange 46'), Li Tixiang (Пань Симин 65'), Haoran Li (Xu Dong 46'), Han Rongze
Жёлтая карточка: Yan Dinghao 90' (Liaoning Tieren)
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» примет на своем поле клуб «Циндао Хайню».