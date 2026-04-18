Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подготовил список футболистов, которые могут покинуть клуб по окончании текущего сезона.  Об этом пишет Sport.es.

Президент «Реала» Флорентино Перес

Сообщается, что в рамках планируемой перестройки состава руководство «сливочных» намерено расстаться сразу с восемью игроками.  В их число, по информации источника, вошли Эдуардо Камавинга, Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Дани Себальос, Давид Алаба и Даниэль Карвахаль.  Также отмечается, что клуб рассматривает вариант с арендой Гонсало Гарсии и Франко Мастантуоно.

Решение связано с неудачным выступлением команды в Лиге чемпионов, где «Реал» завершил борьбу на стадии четвертьфинала, уступив «Баварии».

В чемпионате Испании мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице.