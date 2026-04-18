Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером команды Лиамом Росеньором.

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Когда тренер приходит по ходу сезона, у тебя нет предсезонки, почти нет времени на тренировки, ты просто работаешь от матча к матчу.

Но тренер хороший, и, когда у него будет полноценная предсезонка, когда он сможет полноценно донести свои идеи и выстроить игру так, как он хочет, он покажет, что он топ-тренер.

Если мы как игроки будем выступать на своем уровне и получим правильные усиления, то вместе с ним мы сможем сделать серьезный шаг вперед», — цитирует Палмера The Guardian.

Росеньор возглавил «Челси» в январе 2026-го года, сменив на своей должности Энцо Мареску. «Синие» на данный момент располагаются на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ с 48 очками.