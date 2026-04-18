Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о перспективах игрока «железнодорожников» Алексея Батракова в европейских топ-лигах.

«Батракову точно не надо в АПЛ, у него мышечной массы маловато для такого футбола. Алексею подойдёт больше Испания и Италия. Не надо идти в "Баварию", там тоже тяжело будет. Не подойдёт ему лига, где проповедуют атлетичный вид футбола», — цитирует Наумова «Советский спорт».

За 24 матча в текущем сезоне РПЛ Батраков забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.