В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» уступил московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.

Алексей Батраков
globallookpress.com

Победный гол на 70-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

ОренбургОренбургОренбург0:1ЛокомотивЛокомотивМосква
Оренбург:  Эдуардо Кейрос,  Ovsyannikov,  Moufi,  Palacios,  Khotulev,  Cantero,  Bolotov,  Thompson,  Puebla,  Gurluk,  Guzina
Локомотив:  Лукас Фассон,  Mitryushkin,  Silyanov,  Morozov,  Montes,  Prutsev,  Karpukas,  Bakaev,  Batrakov,  Rudenko,  Vorobyev
Жёлтая карточка:  Лукас Фассон 90+3' (Локомотив)

После этого матча у «Оренбурга» 20 очков, и они находятся на 15-й позиции в таблице.  «Локомотив» с 48 очками занимает третье место.