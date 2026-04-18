В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» уступил московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.
Победный гол на 70-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Результат матча
ОренбургОренбург0:1ЛокомотивМосква
Оренбург: Эдуардо Кейрос, Ovsyannikov, Moufi, Palacios, Khotulev, Cantero, Bolotov, Thompson, Puebla, Gurluk, Guzina
Локомотив: Лукас Фассон, Mitryushkin, Silyanov, Morozov, Montes, Prutsev, Karpukas, Bakaev, Batrakov, Rudenko, Vorobyev
Жёлтая карточка: Лукас Фассон 90+3' (Локомотив)
После этого матча у «Оренбурга» 20 очков, и они находятся на 15-й позиции в таблице. «Локомотив» с 48 очками занимает третье место.