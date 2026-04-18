Фрэнк Лэмпард, главный тренер «Ковентри», поделился своими мыслями о досрочном выходе клуба в АПЛ.

«15 месяцев назад мы прибыли сюда на минивэне, и, как всегда бывает при начале новой работы, была некоторая неопределенность. Но мы сразу почувствовали тепло и поддержку со стороны футболистов и болельщиков. Я хочу особо отметить, что игроки внесли огромный вклад в этот успех. Благодаря своему трудолюбию и самоотдаче они значительно повысили уровень игры. Я безмерно горжусь тем, что мне выпала честь тренировать такую талантливую команду», — сказал Фрэнк Лэмпард в интервью Sky Sports.

Сейчас «Ковентри» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице и по итогам сезона, как минимум, войдет в первую двойку. Это будет первое выступление клуба в АПЛ с 2001 года.