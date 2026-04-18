В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» вырвал победу у «Боруссии» со счетом 2:1.
На 41-й минуте Андрей Крамарич с пенальти открыл счет, а на 87-й минуте Серу Гирасси смог восстановить статус-кво. На 90+8-й минуте тот же Крамарич с пенальти принес победу «Хоффенхайму».
Результат матча
ВердерБремен3:1ГамбургГамбург
1:0 Йенс Стаге 37' 1:1 Роберт Глатцель 41' 2:1 Йенс Стаге 57' 3:1 Кэмерон Пуэртас 90+1'
Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара, Амос Пипер, Оливье Деман, Йенс Стаге (Леонардо Биттенкорт 67'), Сенне Линен, Кэмерон Пуэртас, Романо Шмид, Карим Кулибали, Джастин Нджинма (Никлас Штарк 89'), Йован Милошевич (Марко Грюлль 61')
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм (Otto Stange 75'), Вильям Микельбренсис, Джордан Торунарига, Варме Омари, Фабиу Виейра, Николай Ремберг, Альберт Грёнбек, Николас Капальдо (Дэмион Даунс 82'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (Бейкери Джатта 75'), Роберт Глатцель
Жёлтые карточки: Оливье Деман 45', Юкинари Сугавара 71', Леонардо Биттенкорт 73', Марко Грюлль 82' — Рансфорд Кёнигсдёрффер 45', Миро Мухайм 58', Бейкери Джатта 85'
«Боруссия» с 65 баллами занимает вторую строчку в турнирной таблице. В активе «Хоффенхайма» теперь 54 очка и шестое место.
В параллельной игре «Вердер» переиграл «Гамбург» со счетом 3:1. На дубль Йенса Стаге и гол Кэмерона Пуэртаса гости ответили точным ударом Роберта Глатцеля.
«Вердер» с 31 баллом идет 14-м в турнирной таблице, а «Гамбург» (31) — 13-й.