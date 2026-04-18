В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» вырвал победу у «Боруссии» со счетом 2:1.

На 41-й минуте Андрей Крамарич с пенальти открыл счет, а на 87-й минуте Серу Гирасси смог восстановить статус-кво. На 90+8-й минуте тот же Крамарич с пенальти принес победу «Хоффенхайму».

Результат матча

Вердер Бремен 3:1 Гамбург Гамбург

1:0 Йенс Стаге 37' 1:1 Роберт Глатцель 41' 2:1 Йенс Стаге 57' 3:1 Кэмерон Пуэртас 90+1'

Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара, Амос Пипер, Оливье Деман, Йенс Стаге ( Леонардо Биттенкорт 67' ), Сенне Линен, Кэмерон Пуэртас, Романо Шмид, Карим Кулибали, Джастин Нджинма ( Никлас Штарк 89' ), Йован Милошевич ( Марко Грюлль 61' )

Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм ( Otto Stange 75' ), Вильям Микельбренсис, Джордан Торунарига, Варме Омари, Фабиу Виейра, Николай Ремберг, Альберт Грёнбек, Николас Капальдо ( Дэмион Даунс 82' ), Рансфорд Кёнигсдёрффер ( Бейкери Джатта 75' ), Роберт Глатцель

Жёлтые карточки: Оливье Деман 45', Юкинари Сугавара 71', Леонардо Биттенкорт 73', Марко Грюлль 82' — Рансфорд Кёнигсдёрффер 45', Миро Мухайм 58', Бейкери Джатта 85'