«Брентфорд» и «Фулхэм» сыграли вничью в матче 33-го тура АПЛ — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами.
Результат матча
БрентфордБрентфорд0:0ФулхэмЛондон
Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Егор Ярмолюк, Матиас Йенсен, Данго Уаттара, Миккель Дамсгор, Кин Льюис-Поттер, Кевин Шаде, Игор Тиаго
Фулхэм: Бернд Лено, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Эмиль Смит-Роу (Рауль Хименес 67'), Гарри Уилсон, Томас Кейрни, Саша Лукич, Райан Сесеньон, Родриго Мунис (Джошуа Кинг 67'), Алекс Айуоби (Самуэль Чуквезе 43')
Жёлтая карточка: Саша Лукич 6' (Фулхэм)
«Брентфорд» с 48 очками остался на седьмом месте АПЛ и не смог обогнать «Челси», у которого то же количество баллов и на одну игру меньше. «Фулхэм» с 45 баллами тоже остался на своей 12-й строчке в турнирной таблице.