«Брентфорд» и «Фулхэм» сыграли вничью в матче 33-го тура АПЛ — 0:0.

Игор Тиаго («Брентфорд») globallookpress.com

За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами.

Результат матча

БрентфордБрентфордБрентфорд0:0ФулхэмФулхэмЛондон
Брентфорд:  Кивин Келлехер,  Микаель Кайоде,  Сепп ван ден Берг,  Нэйтан Коллинз,  Егор Ярмолюк,  Матиас Йенсен,  Данго Уаттара,  Миккель Дамсгор,  Кин Льюис-Поттер,  Кевин Шаде,  Игор Тиаго
Фулхэм:  Бернд Лено,  Кэлвин Бейсси,  Йоаким Андерсен,  Тимоти Кастань,  Эмиль Смит-Роу (Рауль Хименес 67'),  Гарри Уилсон,  Томас Кейрни,  Саша Лукич,  Райан Сесеньон,  Родриго Мунис (Джошуа Кинг 67'),  Алекс Айуоби (Самуэль Чуквезе 43')
Жёлтая карточка:  Саша Лукич 6' (Фулхэм)

«Брентфорд» с 48 очками остался на седьмом месте АПЛ и не смог обогнать «Челси», у которого то же количество баллов и на одну игру меньше.  «Фулхэм» с 45 баллами тоже остался на своей 12-й строчке в турнирной таблице.