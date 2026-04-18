В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским «Байером» и «Аугсбургом» победу одержал «Аугсбург» со счетом 2:1.
Патрик Шик открыл счет на 12-й минуте, но на 15-й минуте Фабиан Ридер сравнял счет. Победный гол в добавленное время на 90+7-й минуте забил Фабиан Ридер с пенальти.
Результат матча
БайерЛеверкузен1:2АугсбургАугсбург
1:0 Патрик Шик 12' 1:1 Фабиан Ридер 15' 1:2 Фабиан Ридер 90+7' пен.
Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса (Кристиан Мишель Кофане 72'), Луак Баде, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Эксекиэль Паласиос (Йонас Хофман 81'), Алейш Гарсия, Нейтан Телла (Малик Тилльман 81'), Лукас Васкес (Montrell Culbreath 65'), Ибрахим Маца, Патрик Шик
Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис, Робин Фелльхауэр (Мерт Кёмюр 81'), Цедрик Цезигер, Джеффри Гауэлеу, Артур Шавес, Фабиан Ридер, Хан-Ноа Массенго, Родригу Рибейру (Uchenna Ogundu 74'), Алексис Клод-Морис (Эльвис Реджбечай 60'), Anton Kade (Мариус Вольф 81')
Жёлтые карточки: Джарелл Куанса 48', Алейш Гарсия 86' — Фабиан Ридер 52'
После этого матча «Байер» занимает пятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги с 52 очками, а «Аугсбург» расположился на девятом месте с 36 очками.