В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским «Байером» и «Аугсбургом» победу одержал «Аугсбург» со счетом 2:1.

Патрик Шик открыл счет на 12-й минуте, но на 15-й минуте Фабиан Ридер сравнял счет. Победный гол в добавленное время на 90+7-й минуте забил Фабиан Ридер с пенальти.

Результат матча

Байер Леверкузен 1:2 Аугсбург Аугсбург

1:0 Патрик Шик 12' 1:1 Фабиан Ридер 15' 1:2 Фабиан Ридер 90+7' пен.

Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса ( Кристиан Мишель Кофане 72' ), Луак Баде, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Эксекиэль Паласиос ( Йонас Хофман 81' ), Алейш Гарсия, Нейтан Телла ( Малик Тилльман 81' ), Лукас Васкес ( Montrell Culbreath 65' ), Ибрахим Маца, Патрик Шик

Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис, Робин Фелльхауэр ( Мерт Кёмюр 81' ), Цедрик Цезигер, Джеффри Гауэлеу, Артур Шавес, Фабиан Ридер, Хан-Ноа Массенго, Родригу Рибейру ( Uchenna Ogundu 74' ), Алексис Клод-Морис ( Эльвис Реджбечай 60' ), Anton Kade ( Мариус Вольф 81' )

Жёлтые карточки: Джарелл Куанса 48', Алейш Гарсия 86' — Фабиан Ридер 52'