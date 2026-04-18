Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (0:1) в матче 25-го тура РПЛ.

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Был хороший первый тайм в нашем исполнении. Видно, что команда была заряжена. У нас были моменты, но мы их не реализовали. В перерыве тренер зашел, похвалил своих футболистов, а на игре во втором тайме это сказалось не очень хорошо. Второй тайм был хуже. Чувства такие, что была возможность заработать очки, но мы ей не воспользовались. Те перестановки, которые мы пытались сделать, не принесли успеха», — приводит слова Ахметзянова «Матч ТВ».

«Оренбург» с 20 очками занимает 15-е место в РПЛ.