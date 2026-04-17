Российский тренер Юрий Семин отметил, кто является главным фаворитом Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«В феврале я говорил, что лучше всех физически будет выглядеть "ПСЖ", потому что чемпионат Франции они обязательно выиграют, не прикладывая максимальных усилий. Энрике давал приблизительно одинаковое количество матчей всем своим 20 игрокам, они не имели такого напряжения, как команды АПЛ и Ла Лиги. Энрике это делал специально, чтобы команда была на самом высоком уровне именно к маю. Сегодня это видим.

"Арсенал" силен, но это другой "Арсенал". На мой взгляд, "ПСЖ" — главный фаворит Лиги чемпионов», — цитирует Семина «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне Лигу чемпионов выиграл «ПСЖ».