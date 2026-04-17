Наставник «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о поражении в ответной встрече 1/4 финала Лиге Европы с «Брагой» (2:4). Матч прошел 16 апреля в Севилье.

«Трудно объяснить это поражение. В первом тайме мы играли на высоком уровне, забили два гола и имели ещё два или три явных шанса, но допустили ошибку. Два наших центральных защитника столкнулись, и это привело к ответному голу. В раздевалке мы очень переживали из-за этого гола.

Во втором тайме, после необязательного пенальти и углового, они повели 3:2. Мы не смогли оправиться от этого. Мы знаем, что "Брага" любит контролировать мяч, но ей это не удавалось. Они не нанесли ни одного удара по нашим воротам, но затем получили подарок — свой первый гол. Возможно, во втором тайме мы продолжали думать об этом, и пенальти с угловым решили исход противостояния», — цитирует специалиста сайт УЕФА.

«Брага» пробилась в полуфинал Лиги Европы, где встретится с немецким «Фрайбургом».