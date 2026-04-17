Совладелец английского «Челси» Бехдад Эгбали считает увольнение Энцо Марески с поста главного тренера ошибкой.

«Наша политика всегда заключалась в том, чтобы не производить смену главного тренера по ходу сезона. Безусловно, мы проводим анализ и требуем отчёта не только от главного тренера, но и от управленческой команды, а также от спортивного штаба, однако, как правило, это происходит в летнее межсезонье, а не во время текущих соревнований.

Смена тренера Энцо Марески — это не то решение, к которому мы стремились. Это изменение оказало определённое негативное влияние на ход сезона, поскольку повлекло за собой перестройку тактических схем и состава. Теперь нам предстоит преодолеть эти трудности и выправить ситуацию.

Думаю, ключевой приоритет для нас — это стабильность. И, честно говоря, именно в вопросе обеспечения стабильности на тренерском мостике нам пока не удалось добиться желаемого результата, однако мы прилагаем все усилия, чтобы исправить эту ситуацию», — приводит слова Эгбали Sky Sports.

46‑летний Мареска был отправлен в отставку 1 января 2026 года, а вместо него команду принял Лиам Росеньор, ранее руководивший «Страсбургом», но после этого результаты «Челси» только ухудшились, и сейчас «синие» рискуют не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.