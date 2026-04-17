Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик продлит контракт с клубом до 2028 года после того, как каталонская команда официально оформит победу в чемпионате Испании. Об этом пишет Diario Sport.

За семь туров до финиша сезона сине-гранатовые уверенно возглавляют таблицу Ла Лиги, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на девять очков.

Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» планирует предложить специалисту соглашение на два года с возможностью продления еще на сезон.

Сам Флик до этого дал понять, что работа в каталонском клубе станет для него заключительным этапом тренерской карьеры.