Тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал травму нападающего Юго Экитике после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:4 общ. счет) в Лиге чемпионов УЕФА.

Юго Экитеке globallookpress.com

«Прежде всего, хорошо, что мы подписали двух нападающих, потому что многие спорили, зачем нам это нужно. Мы подумали, что, возможно, это разумная идея — не быть единственным клубом в мире, у которого только один нападающий, поэтому мы и подписали двух. Теперь вдруг это выглядит довольно неплохо, и, возможно, я не знаю, люди сейчас задаются вопросом, стоит ли нам подписать еще одного нападающего летом. Кто-то сказал мне на следующий день после матча с "ПСЖ": "Нельзя предугадать сценарий, в котором Алекс Исак возвращается после четырех месяцев травм, выходит в стартовом составе, а другой нападающий покидает поле из-за долгосрочного повреждения".

Конечно, хорошо, что Алекс вернулся, хотя это не первая игра, в которой мне приходится играть без определенного типа игрока на конкретной позиции; В этом сезоне у меня было много игр, где, например, не было подходящего крайнего защитника. Поэтому мы бы тоже к этому приспособились, но приятно, что Алекс вернулся, хотя мы также знаем, что он еще не готов отыграть все 90 минут.

Скорейшее восстановление Исака? Это очень важно. Хотя есть и другие игроки, которые могут занять эту позицию, но эти футболисты всё чаще играют на других позициях. Коди Гакпо очень хорошо сыграл, когда вышел во втором тайме с "ПСЖ". Конечно, это важно.

Так бывает не всегда, но лучше всего было бы, если бы Юго был в форме, но если бы это случилось, то лучше было бы выпустить Исака через две-три недели, потому что Алекс еще не готов к 90 минутам — в зависимости от интенсивности игры, кстати, потому что никогда не знаешь, как сложится матч. Он всё ближе и ближе к возвращению, и теперь он нам нужен, но есть и другие варианты на позицию центрального нападающего. Федерико Кьеза — один из них, так что есть разные варианты, но, безусловно, хорошо, что Алекс вернулся, учитывая травму Юго», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.