Знаменитый в прошлом нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что калининградской «Балтике» с учётом не лучшей формы весной будет сложно завоевать бронзовые медали РПЛ.

Сейчас команда Андрея Талалаева идёт на 4‑й строчке в таблице РПЛ с 44 очками. Третье место занимает «Локомотив» (45 очков). В 25‑м туре «Балтика» сыграет в гостях с лидером чемпионата — «Краснодаром».

«Балтика» думает о том, как бы занять место повыше, они хотят побороться за третье место, но это сделать будет очень тяжело. У команды небольшой кризис — тренера нет рядом, травмы, физическая готовность уже не такая, как раньше. Здесь на первый план выходит мастерство футболистов, а у «Краснодара» оно выше. Думаю, «Краснодар» победит «Балтику», — сказал Булыкин «Чемпионату».