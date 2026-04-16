Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о борьбе команды за место в зоне Лиги чемпионов.

«Чем меньше остается матчей, тем они важнее. Надо пользоваться моментом, время на исходе. В субботу надо владеть инициативой и набирать очки, и это точно возможно.

Если посмотреть на все наши матчи, все сводится к потере концентрации в определенный момент, и потом это снежным комом накатывает на остаток матча.

Что нам нужно делать, так это чуть лучше контролировать тонкие моменты», — цитирует Росеньора ESPN.

В настоящий момент «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В Лигу чемпионов же попадает пять команд.