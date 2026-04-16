Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о текущем состоянии травмированных футболистов команды.

«Энцо вернулся в общую группу на этой неделе и очень, очень хорошо тренировался.

Чалоба тренировался сегодня, но не полноценно. Мы примем решение о его участии в матче с "МЮ", но он очень близок к возвращению. Восстановление Риса Джеймса займет чуть больше времени.

Леви Колвилл завтра сыграет несколько минут за молодежный состав. Такая долгосрочная травма, как у него, требует длительного периода реабилитации», — приводит слова Росеньора пресс-служба клуба.

Матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 18 апреля. Начало — в 22:00 мск.