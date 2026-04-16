Чемпион мира 1998 года в составе сборной Эммануэль Пети считает, что пара «Бавария» — «ПСЖ» выглядит намного сильнее, чем «Арсенал» — «Атлетико», и что именно в ней, скорее всего, определится будущий победитель турнира.

Эммануэль Пети globallookpress.com

«Это финал перед финалом. Это две лучшие команды, даже несмотря на то, что „Арсенал“ занял первое место на групповом этапе.

Но мы помним прошлогодний "Ливерпуль", который также занял первое место: они сыграли с "ПСЖ", который был в 1/16 финала, и в плей‑офф ситуация была иной. По‑прежнему твёрдо убеждён, что именно качество игры позволяет командам выигрывать лучшие титулы и соревнования.

Даже несмотря на то, что "Арсенал" занял первое место, по стилю игры "ПСЖ" и "Баварии" нет равных.

"Арсенал" — сложная команда для соперников. Они пропускают мало голов, но в последнее время испытывают трудности, и их сезон зависит от матча против "Манчестер Сити". В целом, думаю, что "Бавария" и "ПСЖ" превосходят "Арсенал" сейчас», — заявил Эммануэль Пети RMC Sport.

Первые матчи пройдут 28–29 апреля, а ответные состоятся 4–5 мая.