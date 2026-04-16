Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера «Динамо».

«Насколько я понимаю, пока это ещё не свершившийся факт, а я привык давать комментарии уже после официального назначения. Но я могу сказать, что кандидатура Романа Борисовича, главного тренера сборной "Россия 25", весьма интересная. В последние годы он уделяет огромное внимание детскому-юношескому хоккею — МХЛ, ВХЛ, КХЛ. Этот вопрос решать руководству клуба. На мой взгляд, это интересный вариант», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

45-летний специалист ранее работал главным тренером в СКА, откуда был уволен по окончанию сезона-2024/2025. С лета 2025-го года Ротенберг вошел в состав совета директоров «Динамо».

«Бело-голубые» начинали сезон под руководством Алексея Кудашова, который был уволен в ноябре. Далее команду возглавлял Вячеслав Козлов, под чьим руководством столичный клуб уступил в первом раунде Кубка Гагарина минским одноклубникам со счетом 0-4 в серии.