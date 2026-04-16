Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Астон Виллой» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Нам нужно, чтобы каждый показал нечто экстраординарное, сохраняя максимальную концентрацию и не допуская такого количества моментов у своих ворот, как в первом матче. Особенно осторожными нам следует быть при их стандартных положениях.

В Европе часто случаются матчи, где может произойти что угодно, и мы посмотрим, удастся ли нам воспользоваться подобными моментами», — приводит слова Итальяно пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится сегодня, 16 апреля. Первый матч завершился гостевой победой «вилланов» со счетом 3:1.