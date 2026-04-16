Стала известна символическая команда Лиги чемпионов по итогам прошедшей игровой недели.
Вратарь: Хуан Муссо («Атлетико» Мадрид).
Защитники: Маркиньос («ПСЖ»), Дайо Упамекано («Бавария»), Эдуарду Куарежма («Спортинг»).
Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Мартин Субименди («Арсенал»), Маркос Льоренте («Атлетико» Мадрид), Арда Гюлер («Реал» Мадрид).
Нападающие: Майкл Олисе («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Ферран Торрес («Барселона»).
Напомним, что «ПСЖ», «Бавария», «Арсенал» и «Атлетико» пробились в полуфинал Лиги чемпионов. «Реал», «Спортинг», «Ливерпуль» и «Барселона» завершили свое выступление на турнире.