Стала известна символическая команда Лиги чемпионов по итогам прошедшей игровой недели.

Усман Дембеле — нападающий ПСЖ globallookpress.com

Вратарь: Хуан Муссо («Атлетико» Мадрид).

Защитники: Маркиньос («ПСЖ»), Дайо Упамекано («Бавария»), Эдуарду Куарежма («Спортинг»).

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Мартин Субименди («Арсенал»), Маркос Льоренте («Атлетико» Мадрид), Арда Гюлер («Реал» Мадрид).

Нападающие: Майкл Олисе («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Ферран Торрес («Барселона»).

Напомним, что «ПСЖ», «Бавария», «Арсенал» и «Атлетико» пробились в полуфинал Лиги чемпионов.  «Реал», «Спортинг», «Ливерпуль» и «Барселона» завершили свое выступление на турнире.