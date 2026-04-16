Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Баварии»(3:4) во второй четвертьфинальной игре Лиги чемпионов.

«Это был отличный матч в исполнении моих игроков, и мне жаль их, учитывая те усилия, которые они приложили, мне жаль болельщиков "Мадрида", которые приехали и которые смотрели игру дома, мне больно, потому что "Мадрид" не выиграет 16-й титул Лиги чемпионов в этом году, но мы возвращаемся в Мадрид с нашей эмблемой, потому что игроки отдали все.

У нас было несколько шансов забить гол, у нас было несколько уставших игроков, но мы собирались сделать замены непосредственно перед голом Луиса Диаса, но с этим голом все было кончено.

В чемпионате будет очень сложно, но мы должны продолжать бороться до последнего тура, нам нужно защищать свою эмблему», — цитирует Арбелоа Marca.

В первой игре «Бавария» также победила со счетом 2:1, поэтому именно подопечные Венсана Компани шагнули в полуфинал Лиги чемпионов, где их ждет встреча с «ПСЖ».