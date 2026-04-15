Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался о выходе мадридской команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Мы проходим в полуфинал с хорошим настроем и верой в свои силы. Знаем свои сильные и слабые стороны. Будучи совершенно уверенными в том, что делаем, готовы и будем бороться за то, к чему стремились столько лет», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала «Атлетико» по сумме двух встреч одолел «Барселону» с общим счетом 3:2. Ранее 14 апреля столичный клуб дома уступил сине-гранатовым 1:2.

В полуфинале Лиги чемпионов «матрасники» встретятся либо с лондонским «Арсеналом», либо с лиссабонским «Спортингом».