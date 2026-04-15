Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу команды над «Ливерпулем» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла 14 апреля в Англии.



«Я думаю, у всех есть такая идея, и это очень важно, всем нужно становиться лучше каждый день, и только так мы сможем чего-то добиться. Это почти в первую очередь психологический аспект, и теперь я думаю, что мы можем сказать, что большинство моих игроков в моей команде обладают очень сильным менталитетом.

После прошлого года все поняли, что значит быть чемпионом. Все хотят снова выиграть ЛЧ», — сказал Сафонов в эфире beIN Sports.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов.