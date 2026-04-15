Агент полузащитника «Кайсериспора» Дениса Макарова Алексей Бабырь в беседе с корреспондентом LiveSport.Ru высказался о нынешнем положении дел россиянина в турецкой команде.

«У Макарова все хорошо, он готовится к играм. В принципе, он проводит хорошие матчи, но единственное — не получается реализовать моменты. Он создает опасности у ворот соперников. Не берем во внимание последнюю игру с "Фенербахче", потому что команда там была вообще без моментов. В целом, неплохо играет, создает моменты, остроту. Сейчас основная задача, понятное дело, сохранить команду от вылета, постараться не вылететь. А так все нормально. Дальше уже время покажет. Мы в контакте, общаемся, все хорошо», — сказал Бабырь.

Напомним, что 28-летний Макаров зимой перебрался в «Кайсериспор» из «Динамо». Он подписал контракт с турецким клубом до конца текущего сезона. Денис провел восемь матчей в чемпионате Турции, в которых не отметился результативными действиями.

В настоящий момент «Кайсериспор» имеет в своем активе 23 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.