Агент полузащитника «Кайсериспора» Дениса Макарова Алексей Бабырь в беседе с корреспондентом LiveSport.Ru высказался о нынешнем положении дел россиянина в турецкой команде.

Денис Макаров

«У Макарова все хорошо, он готовится к играм.  В принципе, он проводит хорошие матчи, но единственное — не получается реализовать моменты.  Он создает опасности у ворот соперников.  Не берем во внимание последнюю игру с "Фенербахче", потому что команда там была вообще без моментов.  В целом, неплохо играет, создает моменты, остроту.  Сейчас основная задача, понятное дело, сохранить команду от вылета, постараться не вылететь.  А так все нормально.  Дальше уже время покажет.  Мы в контакте, общаемся, все хорошо», — сказал Бабырь.

Напомним, что 28-летний Макаров зимой перебрался в «Кайсериспор» из «Динамо».  Он подписал контракт с турецким клубом до конца текущего сезона.  Денис провел восемь матчей в чемпионате Турции, в которых не отметился результативными действиями.

В настоящий момент «Кайсериспор» имеет в своем активе 23 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.