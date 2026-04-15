Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не примет участие во встрече 33-го тура АПЛ против «Челси».

Гарри Магуайр globallookpress.com

«Центральный защитник получил красную карточку за фол на Эванилсоне из "Борнмута" 20 марта, из-за чего пропустил матч с "Лидс Юнайтед" (1:2) в понедельник.

Независимая регулирующая комиссия впоследствии предъявила Магуайру обвинение в ненадлежащем поведении и/или использовании оскорбительных слов и/или действий в отношении четвёртого арбитра. Защитник признал свою вину. Комиссия наложила дополнительную дисквалификацию на один матч и штраф», — говорится в заявлении манкунианцев.

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.