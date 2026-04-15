«Наполи» сделал предложение полузащитнику Скотту Мактоминаю о существенном увеличении его годового дохода, как сообщает Il Mattino.

Согласно информации источника, клуб готов предложить 29-летнему шотландцу оклад в размере около трех миллионов евро ежегодно при условии продления контракта до 2030 года.

Мактоминай выступает за «Наполи» с августа 2024 года. Его текущий контракт действует до 30 июня 2028 года. В сезоне 2025/26 Мактоминай отметился 12 забитыми голами и четырьмя результативными передачами в 38 матчах.