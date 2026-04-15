Бывший нападающий «Нью-Йорк Ред Буллз», Тьерри Анри, выразил свою поддержку форварду «Атлетико» Антуану Гризманну, который после завершения сезона 2025/26 присоединится к «Орландо».

«Все, что тебе потребуется о твоем времени там... Я с радостью помогу», — приводит слова 48-летнего Анри телеканал CBS.

Анри отметил, что у него отличные отношения с 35-летним Гризманном. Сам Анри выступал за американский клуб в период с 2010 по 2014 годы. В составе «Нью-Йорка» он дважды становился победителем Восточной конференции и однажды — чемпионом регулярного чемпионата МЛС.

Гризманн заключил с «Орландо» соглашение до конца июня 2028 года, с возможностью продления еще на один год.