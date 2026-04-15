Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о проходе «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Антуан Гризманн globallookpress.com

«Празднование было очень коротким, потому что Симеоне немного нас остановил, думая о финале Кубка Испании.

Я потерял мяч перед вторым голом. Чувствовал, что должен был сделать больше, чтобы помочь команде, и смог найти Маркоса Льоренте за спиной защитников.

С января я получаю удовольствие, потому что играю больше. Действительно наслаждаешься встречами высокого уровня. Вечера, которые хочется проживать. Мой сын был на стадионе. Я счастлив. Я очень устал и хочу выпить хорошего холодного пива», — приводит слова Гризманна EL Desmarque.

В 1/4 финала «Атлетико» по сумме двух встреч одолел «Барселону» с общим счетом 3:2.

В полуфинале Лиги чемпионов «матрасники» встретятся либо с лондонским «Арсеналом», либо с лиссабонским «Спортингом».