Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал игру Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0).

«Матвей является явным лидером "ПСЖ", благодаря которому команда будет играть в полуфинале Лиги чемпионов. В матче с "Ливерпулем" "ПСЖ" бился и сражался, но ключевыми действиями в игре всё равно были действия Сафонова. Он сохранил команду в тяжёлый период во время матча, когда "ПСЖ" поплыл. Если бы не уверенные спасения Сафонова, результат был бы совсем другой.

Одно дело, когда ты просто играешь на ноль, а другое — когда ты являешься лидером полуфиналиста Лиги чемпионов. Это уже большое достижение. Теперь мы все мечтаем о том, чтобы эти достижения были великими и Матвей смог также уверенно спасать команду и в финале Лиги чемпионов», — цитирует Габулова «Чемпионат».