Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после ответного четвертьфинального матча против «Атлетико» (2:1).

«Мы разочарованы. У нас было много моментов. Мы имели возможность сделать 3:0, а в итоге пропустили. Мы разочарованы.

Мы провели фантастический матч. Доигрывали вдесятером, а команда была просто великолепна. Я действительно ценю то, что увидел сегодня. Нам просто не повезло. Так бывает. Нужно это принять.

Это футбол. Все решают мелкие детали. Нужно кое-что улучшить, но менталитет, отношение… команда отдала все силы. Именно это мы и хотим видеть. Ребята проделали фантастическую работу, но нам не удалось добиться результата», — цитирует Флика Marca.

«Барселона» проиграла «Атлетико» по сумме двух встреч со счетом 2:3 и завершила свое выступление в Лиге чемпионов.