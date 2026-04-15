Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после ответного четвертьфинального матча против «Атлетико» (2:1).

Ханс-Дитер Флик
«Мы разочарованы.  У нас было много моментов.  Мы имели возможность сделать 3:0, а в итоге пропустили.  Мы разочарованы.

Мы провели фантастический матч.  Доигрывали вдесятером, а команда была просто великолепна.  Я действительно ценю то, что увидел сегодня.  Нам просто не повезло.  Так бывает.  Нужно это принять.

Это футбол.  Все решают мелкие детали.  Нужно кое-что улучшить, но менталитет, отношение… команда отдала все силы.  Именно это мы и хотим видеть.  Ребята проделали фантастическую работу, но нам не удалось добиться результата», — цитирует Флика Marca.

«Барселона» проиграла «Атлетико» по сумме двух встреч со счетом 2:3 и завершила свое выступление в Лиге чемпионов.