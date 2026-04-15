В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» и «Спортинг» сыграли вничью.
Команды из Лондона и Лиссабона не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами, расписав «сухую» мировую — 0:0.
Результат матча
АрсеналЛондон0:0СпортингЛиссабон
Арсенал: Дэвид Райа, Кристьян Москера, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье, Мартин Субименди, Деклан Райс, Эберечи Эзе (Габриэл Жезус 79'), Чуквунонсо Мадуэке (Макс Дауман 63'), Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард 79'), Виктор Дьёкереш (Кай Хаверц 56')
Спортинг: Руи Силва, Гонсалу Инасиу, Усман Дьоманде, Куарежма, Педро Гонсалвес (Жеовани Кенда 71'), Джени Катамо (Дэниел Браганса 71'), Хидемаса Морита (Жоау Симоэш 77'), Мортен Юльманн, Максимилиано Араухо, Луис Суарес, Франсиску Тринкан (Георгиос Ваяннидис 85')
Жёлтая карточка: Максимилиано Араухо 79' (Спортинг)
Напомним, что в первой игре «Арсенал» оказался сильнее «Спортинга» со счетом 1:0. Благодаря той победе лондонцы пробились в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с «Атлетико».