«ПСЖ» заинтересован в переходе вратаря «Брайтона» Барта Вербрюггена, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации Yahoo Sports, «ПСЖ» не рассматривает россиянина Матвея Сафонова в качестве основного вратаря на долгосрочную перспективу. Также источник утверждает, что покупка Люки Шевалье не оправдала ожиданий парижан и он покинет клуб по окончанию сезона.

Вербрюггену 23 года, в текущем сезоне нидерландец провел 32 матча в АПЛ, пропустил 37 голов и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.