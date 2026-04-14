Защитник ЦСКА Данил Круговой назвал условия, при котором сезон для команды будет удачным.

«О нас много говорили, надо было меньше говорить и больше делать. Спасти сезон получится, если мы займем третье место и выиграем Кубок. Время покажет. Еще играть и играть. У нас еще и с "Локомотивом" очная встреча. "Балтика" может потерять или взять очки. Посмотрим», — цитирует Кругового «Чемпионат».

«Армейцы» набрали 42 очка за 24 встречи и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Также команда сыграет в финале Пути регионов Кубка России против «Спартака».