Хавбек ЦСКА Кирилл Глебов высказался об игре армейцев после зимнего перерыва.

«Нет какого-то внятного ответа, что происходит с командой. Мы так же, как болельщики и эксперты находимся в каком-то непонимании. Находясь внутри мы все равно это обсуждаем. Сказать, что мы где-то виноваты? Наверное, это и правильно, но в то же время — нет. Каждый футболист выкладывается, нет такого, что мы бросаем, расстраиваемся и все.

Есть хорошие матчи, есть плохие, какие-то качели, которые не получается объяснить у нас. Но мы правда наслаждаемся тем футболом, который мы показываем, иногда у нас получается. иногда — нет. Это футбол», — сказал футболист в программе «Футбол России».

ЦСКА набрал 42 очка и идет пятым в таблице РПЛ.