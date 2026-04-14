Хавбек ЦСКА Кирилл Глебов высказался об игре армейцев после зимнего перерыва.

Кирилл Глебов
globallookpress.com

«Нет какого-то внятного ответа, что происходит с командой.  Мы так же, как болельщики и эксперты находимся в каком-то непонимании.  Находясь внутри мы все равно это обсуждаем.  Сказать, что мы где-то виноваты?  Наверное, это и правильно, но в то же время — нет.  Каждый футболист выкладывается, нет такого, что мы бросаем, расстраиваемся и все.

Есть хорошие матчи, есть плохие, какие-то качели, которые не получается объяснить у нас.  Но мы правда наслаждаемся тем футболом, который мы показываем, иногда у нас получается.  иногда — нет.  Это футбол», — сказал футболист в программе «Футбол России».

ЦСКА набрал 42 очка и идет пятым в таблице РПЛ.