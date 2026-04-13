Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи поделился мыслями перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Напомним, что «мерсисайдцы» уступили парижанам в первом поединке со счетом 0:2.

«Конечно, это был бы один из важнейших камбэков в моей карьере. Особенно для "Ливерпуля". Против ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов, после поражения со счетом 0:2. Да, это был бы самый важный камбэк в моей карьере. (Самый большой камбэк) со сборной произошел в 2019 году, когда мы прошли на чемпионат Европы — мы проигрывали Исландии до 85-й минуты, но изменили ход игры и победили 2:1.

Игра будет совсем не такой, как в первом матче. Мы будем действовать по-другому. Нужно выложиться полностью. Если в конце матча вы можете сказать, что сделали все, что могли, то вы можете поднять голову и сказать, что старались. Если каждый сможет сделать то, что хочет, перед вами откроются большие возможности.

Если игроки могут отдохнуть между матчами, все меняется — это дает им еще два дня на восстановление и анализ игры. Как я уже говорил, после ПСЖ мы были сосредоточены на "Фулхэме", а потом снова сосредоточились на ПСЖ. Некоторые из тех, кто играл в Париже, также вышли в старте против "Фулхэма". Это важно. Я здесь не для того, чтобы сказать, что Премьер-лига должна давать нам выходные или помогать нам в Лиге чемпионов, но что есть, то есть. Мы должны проявить достаточно профессионализма, чтобы справиться с этим. Это наша работа.

Мы намерены идти ва-банк и выкладываться по полной с первой до 90-й минуты, а то и больше. Я готов умереть на поле. Мы усердно работали ради этого. За одну игру на "Энфилде" может произойти все, что угодно», — сказал Собослаи BBC.

Ответная встреча между «Ливерпулем» и ПСЖ состоится завтра, 14-го апреля в 22:00 мск.