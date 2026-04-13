Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем ответном поединке своей команды против ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Если вы меняете систему, то обычно и фокусируетесь именно на ней. Подход завтра будет не сильно отличаться от того, что был в Париже. Я никогда не выпускаю на поле команду, чтобы она играла в низком блоке все 90 минут.

Мы пытались прессинговать ПСЖ высоко во многих эпизодах, однако семь или восемь раз они оказывались у ворот. Подход будет заключаться в том, чтобы рисковать, но отбирать у них мяч. ПСЖ нужно прессинговать, все знают, как сложно это делать.

В прошлом сезоне "Энфилд" ощутимо влиял на игру команды, и я ожидаю, что завтра будет то же самое», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

Напомним, что в первом поединке «Ливерпуль» уступил ПСЖ со счетом 0:2. Ответный поединок между этими командами состоится завтра, 14-го апреля в 22:00 мск.