Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе возобновил тренировки в общей группе и готовится выйти на поле против мюнхенской «Баварии» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

По данным знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, француз пропустил несколько тренировок из‑за дискомфорта, вызванного рассечением брови в матче 31‑го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1). Сейчас повреждение его не беспокоит, и футболист тренируется без ограничений.

Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» пройдёт 15 апреля в Мюнхене в 22:00 (мск). В первой встрече немецкий клуб одержал победу со счётом 2:1.