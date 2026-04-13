«Леванте» одержал победу над «Хетафе» (1:0) в матче 31-го тура испанской Примеры.
На 62-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Хетафе», но игрок «Леванте» Адриан Де Ла Фуэнте не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Хозяева забили победный гол на 83-й минуте, отличился Карлос Эспи.
Результат матча
ЛевантеВаленсия1:0ХетафеХетафе
1:0 Карлос Эспи 83'
Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Матиас Морено, Мануэль Санчес, Пабло Мартинес (Кервин Арриага 63'), Юго Рагубер (Карлос Альварес 63'), Jon Olasagasti, Карлос Эспи (Алан Маттурро 87'), Иван Ромеро, Kareem Tunde (Карл Этта Эйонг 79')
Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене (Sebastian Boselli 87'), Хуан Иглесиас, Саид Ромеро, Домингуш Дуарте, Абдель Абкар, Кико Фемения (Абу Камара 86'), Луис Милья, Мартин Сатриано, Адриан Лисо (Велько Бирманчевич 70'), Luis Vasquez (Марио Мартин 55')
Жёлтые карточки: Карлос Эспи 11', Иван Ромеро 90+3' — Luis Vasquez 46', Даконам Ортега Дьене 58', Саид Ромеро 78', Домингуш Дуарте 78', Кико Фемения 80', Sebastian Boselli 90+1'
Красная карточка: Саид Ромеро 90+1' (Хетафе)
После этого матча «Леванте» занимает 19-е место в таблице Примеры с 29-ю очками в активе. «Хетафе» — на 8-й позиции с 41-м баллом.