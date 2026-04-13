«Леванте» одержал победу над «Хетафе» (1:0) в матче 31-го тура испанской Примеры.

На 62-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Хетафе», но игрок «Леванте» Адриан Де Ла Фуэнте не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Хозяева забили победный гол на 83-й минуте, отличился Карлос Эспи.

Результат матча

Леванте Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе

1:0 Карлос Эспи 83'

Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Матиас Морено, Мануэль Санчес, Пабло Мартинес ( Кервин Арриага 63' ), Юго Рагубер ( Карлос Альварес 63' ), Jon Olasagasti, Карлос Эспи ( Алан Маттурро 87' ), Иван Ромеро, Kareem Tunde ( Карл Этта Эйонг 79' )

Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене ( Sebastian Boselli 87' ), Хуан Иглесиас, Саид Ромеро, Домингуш Дуарте, Абдель Абкар, Кико Фемения ( Абу Камара 86' ), Луис Милья, Мартин Сатриано, Адриан Лисо ( Велько Бирманчевич 70' ), Luis Vasquez ( Марио Мартин 55' )

Жёлтые карточки: Карлос Эспи 11', Иван Ромеро 90+3' — Luis Vasquez 46', Даконам Ортега Дьене 58', Саид Ромеро 78', Домингуш Дуарте 78', Кико Фемения 80', Sebastian Boselli 90+1'

Красная карточка: Саид Ромеро 90+1' (Хетафе)