Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал прогноз по поводу «Тоттенхэма», который сейчас борется за выживание в АПЛ.  На данный момент «шпоры» находятся на 18-й строчке в таблице.

Джейми Каррагер

«Я не могу в это поверить.  Похоже, "Тоттенхэм" действительно вылетит.  У других команд, которые борются за выживание, есть хоть какие‑то козыри.

Смотришь на календарь — думаешь, это удобный матч для "Тоттенхэма".  Но они ужасны.  Сейчас "Тоттенхэм" — удобный соперник для всех.

"Вулверхэмптон" находится на последнем месте в лиге.  Думаете, "Тоттенхэм" поедет туда и выиграет?  Ни за что», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Ранее «Тоттенхэм» потерпел очередное поражение в АПЛ, уступив в гостях «Сандерленду» со счетом 0:1.