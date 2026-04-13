Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал прогноз по поводу «Тоттенхэма», который сейчас борется за выживание в АПЛ. На данный момент «шпоры» находятся на 18-й строчке в таблице.

«Я не могу в это поверить. Похоже, "Тоттенхэм" действительно вылетит. У других команд, которые борются за выживание, есть хоть какие‑то козыри.

Смотришь на календарь — думаешь, это удобный матч для "Тоттенхэма". Но они ужасны. Сейчас "Тоттенхэм" — удобный соперник для всех.

"Вулверхэмптон" находится на последнем месте в лиге. Думаете, "Тоттенхэм" поедет туда и выиграет? Ни за что», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Ранее «Тоттенхэм» потерпел очередное поражение в АПЛ, уступив в гостях «Сандерленду» со счетом 0:1.