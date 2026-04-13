Российский тренер Денис Бояринцев поделился мнением об игре «Акрона» в матче 24-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:3).

«На лицо ошибки. "Акрон" играет с такими ошибками, что "Динамо" даже придумывать не надо ничего.

Ненадежная игра. Какая‑то южноамериканская расслабленность, столько подарков "Динамо" сделали. Детский сад, честно говоря», — сказал Бояринцев «Матч ТВ».

После этого матча «Акрон» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе. Московское «Динамо» — на 7-й строчке с 34 баллами.