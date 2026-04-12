«Штутгарт» разгромил «Гамбург» (4:0) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.

Дениз Ундав — нападающий «Штутгарта» globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Ангело Штиллер на 21-й минуте, Крис Фюрих на 32-й минуте, Максимилиан Миттельштедт на 56-й и Билал Эль-Ханнус на 86-й минуте.

Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав не смог реализовать пенальти на 83-й минуте.

Результат матча Штутгарт Штутгарт 4:0 Гамбург Гамбург 1:0 Ангело Штиллер 21' 2:0 Крис Фюрих 32' 3:0 Максимилиан Миттельштадт 56' 4:0 Билаль эль-Ханнус 86' Штутгарт: Александр Нюбель, Лоранс Ассиньон ( Йоша Вагноман 88' ), Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт, Чема Андрес ( Билаль эль-Ханнус 70' ), Ангело Штиллер, Джейми Левелинг, Крис Фюрих ( Николас Нартей 70' ), Дениз Ундав ( Jeremy Arevalo 88' ), Эрмедин Демирович ( Тьягу Томаш 70' ) Гамбург: Даниэл Фернандеш, Вильям Микельбренсис, Джордан Торунарига, Варме Омари, Николай Ремберг, Фабиу Виейра, Альберт Грёнбек ( Otto Stange 60' ), Даниэль Эльфадли ( Николас Капальдо 72' ), Фабио Бальде ( Георгий Гочолеишвили 72' ), Райан Филипп ( Роберт Глатцель 60' ), Рансфорд Кёнигсдёрффер Жёлтые карточки: Чема Андрес 24', Дениз Ундав 80' — Николас Капальдо 80'

Статистика матча 11 Удары в створ 5 5 Удары мимо 4 65 Владение мячом 35 8 Угловые удары 2 5 Офсайды 1 10 Фолы 14

После этого матча «Штутгарт» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 56-ю очками в активе. «Гамбург» — на 12-й позиции с 31-м баллом.