«Штутгарт» разгромил «Гамбург» (4:0) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев голы записали на свой счет Ангело Штиллер на 21-й минуте, Крис Фюрих на 32-й минуте, Максимилиан Миттельштедт на 56-й и Билал Эль-Ханнус на 86-й минуте.
Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав не смог реализовать пенальти на 83-й минуте.
Результат матча
ШтутгартШтутгарт4:0ГамбургГамбург
1:0 Ангело Штиллер 21' 2:0 Крис Фюрих 32' 3:0 Максимилиан Миттельштадт 56' 4:0 Билаль эль-Ханнус 86'
Штутгарт: Александр Нюбель, Лоранс Ассиньон (Йоша Вагноман 88'), Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт, Чема Андрес (Билаль эль-Ханнус 70'), Ангело Штиллер, Джейми Левелинг, Крис Фюрих (Николас Нартей 70'), Дениз Ундав (Jeremy Arevalo 88'), Эрмедин Демирович (Тьягу Томаш 70')
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Вильям Микельбренсис, Джордан Торунарига, Варме Омари, Николай Ремберг, Фабиу Виейра, Альберт Грёнбек (Otto Stange 60'), Даниэль Эльфадли (Николас Капальдо 72'), Фабио Бальде (Георгий Гочолеишвили 72'), Райан Филипп (Роберт Глатцель 60'), Рансфорд Кёнигсдёрффер
Жёлтые карточки: Чема Андрес 24', Дениз Ундав 80' — Николас Капальдо 80'
После этого матча «Штутгарт» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 56-ю очками в активе. «Гамбург» — на 12-й позиции с 31-м баллом.