Знаменитый в прошлом форвард Сергей Кирьяков, много лет проведший в Бундеслиге, иронично прокомментировал назначение 34‑летней Мари‑Луизе Эты главным тренером берлинской «Герты».

«С одной стороны, интересно со всех точек зрения. С другой стороны, как‑то непривычно. То есть… это раздевалка, голые тела, массажи… Я просто не понимаю, как всё это будет происходить. Но это ноу‑хау серьёзного уровня! Такого ещё не было.

Немцы стали первооткрывателями в этом плане. Непонятно, что из этого получится. Интерес к своему клубу подняли до приличного уровня. Может, кто‑то даже не знал, что такой клуб существует, а теперь есть повод за ним следить», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

Эта сменила во главе берлинцев Штеффена Баумгарта. Её дебют в качестве тренера «Униона» состоится 18 апреля в домашней встрече против «Вольфсбурга».