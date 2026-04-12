Знаменитый в прошлом форвард Сергей Кирьяков, много лет проведший в Бундеслиге, иронично прокомментировал назначение 34‑летней Мари‑Луизе Эты главным тренером берлинской «Герты».

Мари-Луиза Эта globallookpress.com

«С одной стороны, интересно со всех точек зрения.  С другой стороны, как‑то непривычно.  То есть… это раздевалка, голые тела, массажи… Я просто не понимаю, как всё это будет происходить.  Но это ноу‑хау серьёзного уровня!  Такого ещё не было.

Немцы стали первооткрывателями в этом плане.  Непонятно, что из этого получится.  Интерес к своему клубу подняли до приличного уровня.  Может, кто‑то даже не знал, что такой клуб существует, а теперь есть повод за ним следить», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

Эта сменила во главе берлинцев Штеффена Баумгарта.  Её дебют в качестве тренера «Униона» состоится 18 апреля в домашней встрече против «Вольфсбурга».