В матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Челси» со счетом 3:0.

Открыл счет в этой игре Нико О'Райли на 51-й минуте, а Марк Гехи на 57-й минуте его удвоил. Точку же в поединке на 68-й минуте поставил Жереми Доку.

Результат матча Челси Лондон 0:3 Манчестер Сити Манчестер 0:1 Nico O'Reilly 51' 0:2 Марк Гехи 57' 0:3 Жереми Доку 68' Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто ( Джош Ачимпонг 88' ), Йоррел Хато, Марк Кукурелья, Весли Фофана, Мойсес Кайседо ( Дариу Эсугу 82' ), Андрей Сантос ( Ромео Лавиа 67' ), Коул Палмер, Жоао Педро ( Лиам Дилап 81' ), Педру Нету, Estevao Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва ( Матео Ковачич 81' ), Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд, Жереми Доку ( Филип Фоден 76' ), Райан Шерки ( Савиньо 76' ), Энтойн Семеньо, Nico O'Reilly ( Райан Айт Нури 64' ), Матеус Нунес Жёлтые карточки: Марк Кукурелья 54' — Энтойн Семеньо 38'

Статистика матча 3 Удары в створ 8 4 Удары мимо 4 35 Владение мячом 65 4 Угловые удары 11 6 Офсайды 0 9 Фолы 13

«Манчестер Сити» смог набрать 64 очка и приблизился к первому «Арсеналу» на расстояние шести очков. При этом, у «горожан» есть игра в запасе. «Челси» с 48 баллами идет шестым.