В матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Челси» со счетом 3:0.
Открыл счет в этой игре Нико О'Райли на 51-й минуте, а Марк Гехи на 57-й минуте его удвоил. Точку же в поединке на 68-й минуте поставил Жереми Доку.
Результат матча
ЧелсиЛондон0:3Манчестер СитиМанчестер
0:1 Nico O'Reilly 51' 0:2 Марк Гехи 57' 0:3 Жереми Доку 68'
Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто (Джош Ачимпонг 88'), Йоррел Хато, Марк Кукурелья, Весли Фофана, Мойсес Кайседо (Дариу Эсугу 82'), Андрей Сантос (Ромео Лавиа 67'), Коул Палмер, Жоао Педро (Лиам Дилап 81'), Педру Нету, Estevao
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва (Матео Ковачич 81'), Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд, Жереми Доку (Филип Фоден 76'), Райан Шерки (Савиньо 76'), Энтойн Семеньо, Nico O'Reilly (Райан Айт Нури 64'), Матеус Нунес
Жёлтые карточки: Марк Кукурелья 54' — Энтойн Семеньо 38'
«Манчестер Сити» смог набрать 64 очка и приблизился к первому «Арсеналу» на расстояние шести очков. При этом, у «горожан» есть игра в запасе. «Челси» с 48 баллами идет шестым.