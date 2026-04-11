«Манчестер Юнайтед» с оптимизмом смотрит на перспективы сохранения в команде своего капитана, Бруну Фернандеша, на следующий сезон, как сообщает The Touchline.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

По информации источника, возможность снова выступать за «МЮ» в Лиге чемпионов УЕФА является для полузащитника весьма привлекательной. Ранее появлялась информация о возможном уходе Фернандеша из клуба в летнее трансферное окно.

Контракт Бруну Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на один год. В текущем сезоне он провел 30 матчей за команду во всех турнирах, забив восемь голов и отдав 17 результативных передач.