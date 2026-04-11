Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об итогах матча с «Крыльями Советов» (2:2).

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Чего не хватило для победы? Во‑первых, мы и проигрывали после 5‑й минуты матча. Команда великолепно отреагировала, забила два гола. Но это была гостевая игра. Также вдруг у Максима Самородова появилась желтая карточка. Если бы мне не сказали, я бы и не знал об этом предупреждении. Надо было заменить его, хотя он хороший матч проводил, был активным и опасным. По ходу игры сделали замены, удержали счет. Но футбол есть футбол, соперник хорошо разыграли стандарт и забил», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

«Ахмат» набрал 31 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 22 баллами идут 12-ми.